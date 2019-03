Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, hanno vinto ieri sera a tavolino la partita contro lo Spezia. Le spezzine alla fine non si sono presentate al campo Zaccari per giocare la partita valida per il girone A del campionato regionale di calcio a 5 femminile di serie C. “Le avversarie non si sono presentate e così abbiamo vinto a tavolino – dichiara il tecnico Busacca – Dispiace molto perché le ragazze erano cariche per affrontare questa gara”.

