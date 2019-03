DRispetto a quanto erroneamente affermato dal sindaco di Imperia Claudio Scajola sulla presunta disparità di trattamento territoriale sui fondi stanziati per far fronte alle mareggiate, Regione Liguria chiarisce che:

– Per la prima volta in assoluto è stato messa in disponibilità al territorio della Liguria una cifra storica in tempi record pari oltre 200 milioni in meno di cinque mesi a 150 comuni liguri per poter effettuare più di 800 interventi di opere di ripristino e difesa a mare.

– Per quanto riguarda il dato relativo al solo Comune di Imperia il fondo strategico regionale prevede 17 interventi, fra cui anche opere di ripristino a seguito degli eventi meteorologici avversi di ottobre e novembre scorso, per un totale di 6,3 milioni di euro a cui vanno aggiunti 4,2 milioni così ripartiti: 2,4 milioni stanziati per il ripristino delle difese a mare, 174.000 euro per le somme urgenze e gli interventi di prima emergenza, 1,6 milioni di euro per interventi di ripristino segnalati dal Comune stesso come cantierabili entro settembre 2019. Si tratta di risorse ottenute grazie al proficuo e costante dialogo col Dipartimento Nazionale di Protezione civile e col Governo e ovviamente con tutti i Comuni che sono stati indicati come coadiuvatori di questo importante percorso perché sono loro stessi ad aver stabilito le priorità degli interventi ancora da eseguire cui è seguito lo stanziamento presentato ieri.

– i Comuni che hanno segnalato danni nella Provincia di Imperia sono la metà rispetto al numero di quelli colpiti nella provincia di La Spezia e Savona. Il monte danno totale è ovviamente diverso per ogni territorio così come diverse, per quantità economica e qualità degli interventi, sono state le segnalazioni di danno al patrimonio pubblico degli enti coinvolti. Pertanto le schede divise per provincia non sono sovrapponibili e paragonabili in termini di riferimento economico relativo agli stanziamenti.

– Tutte le voci di danno al patrimonio pubblico segnalate per gli anni 2020-2021 che non rientrano nel piano di interventi varato ieri dal Commissario Toti, avranno specifica copertura economica a seconda della cantierabilità così come da comunicazione degli stessi comuni al dipartimento regionale di protezione civile.