Dopo alcuni anni di inattività, torna il Comitato di Quartiere di Varase. In data 04-03-2019 si è svolta un’assemblea dei residenti in cui è stato ricostituito il Direttivo. Oggi a guidare questa nuova dirigenza è Gianni Ballestra, che assicura nuova linfa al Comitato quale centro di interesse collettivo e portavoce degli abitanti di tutta la frazione, innanzi a tutti gli Enti e soprattutto all’Amministrazione Comunale, in un clima che vuole essere di collaborazione e reciproco rispetto.

Ad affiancare il Presidente Gianni Ballestra, con la promessa di un proprio incondizionato impegno per il bene comune, c’è un tenace gruppo di abitanti del quartiere: Tiziana Bernazzi con l’incarico di Vice-Presidente, Maria Spinosi con l’incarico di Segretario, Saveria Marafioti con l’incarico di Tesoriere, nonché i Consiglieri Doriana Ballestra, Bruno Luciana, Cappelletti Gianni, Cari Luca, Crisafulli Francesco, Daltoe Vittorio, Dami Stefania, Lanzillotta Luigi, Licini Enrico, Macrì Giovanna, Marin Stefano, Olivo Angelo, Scarfò Gianmario, Tarasconi Sandra e Trucco Nadia.

Si tratta di diventare il punto di riferimento dei cittadini residenti in zona, di ascoltare le loro problematiche e nello stesso tempo di rendersi promotori di soluzioni che ne migliorino la qualità di vita, senza tralasciare di diffondere sempre più quel senso civico che è alla base di ogni comunità virtuosa.

Varase, al pari delle altre frazioni, rappresenta una ricchezza per la città di Ventimiglia e va sostenuta in ogni modo, in primis da noi residenti, per cui invitiamo chiunque fosse interessato a cooperare attivamente anche inviandoci proposte all’indirizzo mail: comitatodivarase@gmail.com e a partecipare alle iniziative che verranno assunte.

Correlati