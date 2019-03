Si è svolta nell’Aula Magna Petrognani dell’Istituzione scolastica Fermi-Polo -Montale di Ventimiglia la Giornata della cittadinanza economica organizzata dalla Dirigente Scolastica Antonella Costanza e dalle docenti Prof.ssa Laura Delegati Referente Alternanza Scuola/Lavoro e Marta Manassero, titolare cattedra di Economia Aziendale.

Protagonista dell’evento Maura Fioravanti della Banca Carige – Fondazione Educazione finanziaria e risparmio di Genova.

Si sono trattati i temi: “Pay 2.0 Il denaro del futuro” ed “I mercati finanziari e la gestione del risparmio” Hanno partecipato tutti gli allievi del triennio terminale dei Corsi Servizi Commerciali Marketing e Turismo. L’incontro ha stimolato gli studenti a riflettere sul tema della gestione del risparmio, del ruolo delle banche e dei mercati finanziari. Sono stati approfonditi i temi del consumo e del risparmio, dell’inflazione, dei tassi di interesse, degli strumenti di investimento e finanziamento, e di come funziona oggi una banca. Si è discusso anche di dematerializzazione del denaro e delle innovative frontiere digitali ad esso collegate affinchè i giovani ne diventino pienamente consapevoli.

L’evento è stato preceduto dall’intervento della Guardia di Finanza di Ventimiglia che ha trattato il tema della prevenzione dell’evasione fiscale e dell’azione repressiva svolta dal Corpo, anche in tema di prevenzione delle tossicodipendenze. Antonella Costanza ringrazia la Banca Carige e la Guardia di Finanza per aver partecipato al seminario di educazione finanziaria.

