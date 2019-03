Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il sindacato dei medici dirigenti Anaao Assomed, tenendo conto dei pensionamenti, stima che in Liguria, nel periodo 2018-2025, è prevista una carenza complessiva di 853 medici specialisti. Le carenze principali riguarderanno medicina d’urgenza con 98 medici, anestesia e rianimazione con 99 medici, medicina interna con 84, pediatria con 102, cardiologia con 53, psichiatria con 63 e chirurgia generale con 59.

