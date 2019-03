Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Attraversò a forte velocità un incrocio con il semaforo rosso e con la propria auto travolse e uccise un motociclista che stava passando con il verde. La Procura di Genova ha chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari per Jehison Gonzalo Guanoluiza Benavides, 23enne ecuadoriano, che lo scorso 9 marzo uccise a Genova il centauro Carlo Pulega, 60 anni. L’uomo è accusato di omicidio stradale colposo.

