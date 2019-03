Al via questa mattina i lavori di impermeabilizzazione dei Giardini Toscanini a Imperia. A realizzare gli interventi, che dovranno terminare entro 90 giorni, sarà l’impresa Edilmac Costruzioni di Imperia per un importo complessivo di 135 mila euro.

I lavori consentiranno il rifacimento dell’impermeabilizzazione dell’area posta davanti all’ingresso pedonale del parcheggio, di parte della piazza e di Via Don Abbo in direzione della casa circondariale. Si tratta di un’opera che permetterà di ovviare alle criticità legate alle infiltrazioni d’acqua.

“Sono lavori attesi da tempo, che devono essere effettuati per risolvere le problematiche presenti e permettere così al Comune di prevenire l’insorgere di eventuali contenziosi”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Ester D’Agostino. “La ditta dovrà smontare parte della pavimentazione e rimuovere le aiuole per procedere all’intervento di impermeabilizzazione, al termine del quale procederà al ripristino di entrambe”.



