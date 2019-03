Sabato 23 e domenica 24 marzo, la Piscina Cascione apre le porte agli Open Days! Rari Nantes Imperia vi invita a vivere due giorni di divertimento, sport e promozioni.

Sono tantissime le attività in programma che potrete svolgere gratuitamente nel week-end e la Rari ha preparato alcune novità: volete provare l’AquaFitness con un deejay che vi farà ballare su musica a tutto volume? Sabato 23, dalle ore 18 alle ore 19.30, è il vostro momento!

E dopo? Fermatevi alla Cascione! Per un gustosissimo aperitivo: Open Bar di vino e Frittura, a soli 5 euro.

I più piccoli avranno la possibilità di sostenere esamini per conoscere la propria acquaticità ed iscriversi alla Scuola Nuoto, riconosciuta dalla Fin. L’estate si avvicina e al mare ci saranno tantissimi ‘squaletti’ che vi diranno:” Ho imparato a nuotare in Rari!”

Anche i giovanissimi giallorossi saranno protagonisti di entrambi i pomeriggi con i saggi di fine trimestre dei corsi di Scuola Nuoto.

E poi ancora fitness in palestra, corsi per gestanti e Baby, partite di pallanuoto e nuoto libero. Tutte le attività saranno gratuite.

Correlati