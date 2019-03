Secondo incontro per l’Accademia dell’Arte di Educare, promossa dall’Associazione Noi4you in collaborazione con il Comune di Camporosso.

Continua il viaggio nel mondo dei nostri figli e dei nostri alunni e continua il viaggio dell’Accademia dell’arte di educare per scoprire come accompagnare bambini e ragazzi in uno sviluppo psicologico e sociale sano ed equilibrato. Siamo arrivati alla terza edizione di questi incontri per genitori ed insegnanti e gli appuntamenti continueranno per tutto l’anno un venerdì sera al mese così da dare una continuità alla formazione di chi ha voglia di migliorare sempre di più per i ragazzi del futuro.

L’argomento che verrà trattato venerdì 22 marzo alle ore 20.30 al Palabigauda di Camporosso dalle psicoterapeute Dottoresse Donà e Sciolla, sarà dedicato ai legami tra genitori e figli. Si spiegherà come nasce il legame tra genitori e figli, come si può e si deve “tagliare il cordone ombelicale” e come le relazioni instaurate nella prima infanzia ci influenzino in tutta l’età adulta e quindi nelle relazioni sociali, nella scuola e nella relazione con il partner. Tutto ciò, come sempre, con l’obiettivo di dare agli adulti dei mezzi in più per affrontare il compito più difficile: crescere bambini e ragazzi migliori e sempre più sereni.

La serata inizierà alle 20.30 circa e che per i bambini è previsto il laboratorio delle emozioni che verrà tenuto in una stanza attigua a quella dell’accademia dalla dottoressa Serena Suraci è dalle volontarie del centro Noi4You.

La serata sarà, come di consueto, promossa dallo Sportello di Ascolto e Aiuto contro la Violenza sulle Donne Noi4You di Bordighera.

Di seguito gli orari d’apertura presso la sede della CRI di Bordighera:

Lunedì e Venerdì dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 16.30 -il mercoledì dalle 14.30 alle 16.30.

Il numero di telefono è invece sempre attivo: 334 9999304.

