Mercoledì 13 marzo il Vice Sindaco di Bordighera, Mauro Bozzarelli, ha incontrato Laurence Navalesi, Assessore della città di Nizza con delega alle Relazioni Transfrontaliere.

Un colloquio importante, in cui sono state poste le basi per una futura, fattiva collaborazione, mirata soprattutto allo sviluppo turistico e alla valorizzazione del territorio anche attraverso la possibile partecipazione congiunta ai Progetti ALCOTRA, il programma europeo di cooperazione transfrontaliera che copre il territorio alpino tra la Francia e l’Italia.

“Penso che si tratti di un’ottima opportunità per la nostra Città – ha detto Mauro Bozzarelli – Il confronto e la sinergia sono sempre necessari per la crescita e il miglioramento. Il Comune di Nizza inoltre opera proprio con un ufficio dedicato per i progetti ALCOTRA; poter collaborare con loro può davvero aprire interessanti ipotesi di lavoro per i progetti 2020.”

A testimonianza delle ottime relazioni che intercorrono tra le due Città, il Sindaco Christian Estrosi e l’Assessore Navalesi saranno invitati all’inaugurazione della mostra “Monet, ritorno in Riviera”; Vittorio Ingenito sarà ospitato a Nizza in occasione della Festa degli Italiani.