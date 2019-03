In questi giorni c’è un’interruzione in media ogni nove chilometri sull’A10 tra le province di Imperia e Savona, con auto costrette a mettersi in colonna dietro ai Tir. Sono instaurati cantieri per la manutenzione ordinaria e straordinaria con una concentrazione esasperante per chi usa gallerie e viadotti dell’Autofiori. Tanti lavori per l’adeguamento dei guard rail e per interventi di pulizia con taglio dell’erba e recupero di spazzatura abbandonata, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

