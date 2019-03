Presentate questa mattina le ultime novità in merito al progetto di costruzione della nuova scuola di Ventimiglia Alta. il sindaco Enrico Ioculano l’assessore Gabriele Campagna e il Progettista Andrea Folli hanno stilato un programma di massima dell’ iter che verrà seguito nei prossimi mesi fino almeno alla conferenza dei servizi per settembre. Una volta sbrigate le pratiche burocratiche ci vorranno circa due anni per la realizzazione del nuovo edificio

Nei video i dettagli spiegati dal Sindaco Enrico Ioculano e dal Progettista Arch. Andrea Folli

