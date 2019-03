Medicina cinese e benessere protagonisti in un evento per beneficenza venerdì 22 marzo, alle 20, al Circolo Zoé di via Carli 26 a Sanremo. Interverranno Alessandro Fersini, maestro di thai chi e qi gong, e Maurizio Demeo, operatore shatsu e tuina. In programma, insieme, un aperitivo vegano con incasso che sarà interamente devoluto all’associazione Anima & Cuore costituita da volontari intenti a salvare cani randagi, numerosissimi a Pachino (Siracusa). Ricordiamo che, fra gli altri episodi che si sono succeduti, due mesi fa un cane è stato impiccato, probabilmente per ‘gioco’.

Inoltre sarà illustrato un breve ciclo di incontri su come mantenersi in salute con l’automassaggio. Ciò grazie alla pratica antica del do in, mediante semplici esercizi fisici alla portata di tutti, abbinati alla respirazione e stimolazione di punti e zone specifiche. Per prenotazioni è possibile telefonare allo 0184840480. Gli incontri sono promossi dall’associazione “I Colori della Gioia” di cui è presidente Gioia Lolli.

