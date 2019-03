A Sanremo il costante scivolamento verso valle fa scattare l’allarme ai piedi di via Duca d’Aosta, la strada per Poggio. Il Comune ha interdetto al traffico un centinaio di metri della carreggiata a monte dell’Aurelia nel punto in cui inizia la salita verso la frazione. Il muro di contenimento che separa le due strade presenta evidenti crepe, ora monitorate con appositi sensori. Il Comune si sta organizzando per affidare l’installazione di tiranti sul muro, come scrive Gianni Micaletto su “La Stampa”.

