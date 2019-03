Siamo quasi alla fine? No! Siamo appena all’inizio! Si potrebbe dire così per il Comune di San Lorenzo a Mare che da lunedì scorso ha iniziato il nuovo servizio di raccolta differenziata. “Vorrei ringraziare i molti cittadini che si sono recati in Comune per ricevere il kit e tutte le informazioni per effettuare una corretta raccolta”, racconta il sindaco del comune Paolo Tornatore. ”Informazioni e kit sono fondamentali per il conferimento. I cassonetti stradali infatti sono stati rimossi e quindi, per poter conferire i rifiuti, sono necessarie le dotazioni che i referenti del centro di formazione Pastore continueranno a distribuire fino a sabato 23 marzo”.

“Si, siamo presenti presso la sala Beckett del teatro dell’Albero (accesso dal Comune) tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 14:30, tranne il martedì, giorno in cui effettuiamo la consegna dalle 14:00 alle 20:00” racconta Stefania, una delle referenti del centro di formazione Pastore. “In più”, racconta Mario Casella, il responsabile del centro” Mercoledì 20 Marzo alle ore 21:00 faremo il terzo ed ultimo incontro di formazione per spiegare ai cittadini le giuste modalità per conferire i vari rifiuti. Come, quando e perché conferire i rifiuti utilizzando tutti i servizi messi a disposizione dal Comune. “Chiediamo quindi a tutti di partecipare all’incontro e, a chi non l’avesse ancora fatto, di passare a ritirare il kit”, conclude il vice sindaco Marina Avegno. “Ma soprattutto chiediamo a tutti di attenersi alle regole, chiamare il numero verde per qualunque problema e fare bene la raccolta evitando cattivi conferimenti e possibili sanzioni. Il nostro territorio merita rispetto e attenzione proprio come li meritiamo noi stessi e i nostri ragazzi”.

Maggior informazioni su: unottimaraccolta.centropastore.it (accessibile anche dal sito istituzionale del Comune www.comune.sanlorenzoalmare.im.it )

Siamo tutti chiamati a partecipare a questa che sarà senza dubbio “un’ottima raccolta!”