In Costa Azzurra, ad Antibes, un automobilista è stato sorpreso a viaggiare in auto sul lungomare rispettivamente a ben 124 km/h dove il limite massimo è di 50 km/h. Una condotta pericolosa che avrebbe potuto causare un dramma. Sempre ad Antibes un altro automobilista è stato immortalato dall’autovelox mentre lungo la strada in direzione di Nizza viaggiava a ben 126 km/h. Ai due conducenti è stata immediatamente ritirata la patente, come riporta “Nice Matin”.

Correlati