CNA Imperia – In partenza controlli sulla sicurezza nel settore alimentare rientranti nei piani mirati di prevenzione 2019

Mercoledì 20 marzo a Sanremo un incontro della CNA per tutte le attività che utilizzano un’impastatrice.

Usi l’impastatrice?

Sei in regola con gli adempimenti da rispettare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e alimentare?

I tuoi macchinari posseggono i requisiti previsti dalla legge?

Cna Imperia informa che A.LI.Sa (Azienda Ligure Sanitaria) ha individuato nei piani mirati di prevenzione 2019 quali attività di indagine quelle degli alimentari, nello specifico tutte quelle che utilizzano un’impastatrice.

Verrà dunque inviato dagli Organi competenti alle imprese con tali caratteristiche un questionario con obbligo di risposta, su cui verranno effettuati i controlli e che si basa su adempimenti relativi alla sicurezza ed all’ambiente.

I controlli saranno effettuati disgiuntamente o congiuntamente da Asl ed Ispettorato del Lavoro.

CNA Imperia organizza quindi un incontro con le imprese per chiarire gli adempimenti richiesti, analizzare i questionari affinché le attività possano prenderne visione e capire se le procedure adottate ed i macchinari utilizzati siano compatibili con la normativa.

L’incontro è fissato per mercoledì 20 marzo alle ore 15 e si terrà presso la Sede territoriale CNA di Sanremo, Via B. Asquasciati 12 (Piazza Colombo).

Data l’importanza degli argomenti trattati e l’imminenza dell’avvio delle attività di indagine, raccomandiamo la partecipazione.

Gli uffici rimangono a disposizione per informazioni o per un check up gratuito delle singole posizioni. Contatta CNA ai seguenti recapiti; tel. 0184/500309 – segreteria@im.cna.it