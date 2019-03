Successo dell’Ospedaletti sull’Airole nel recupero della 14a giornata del campionato di serie C di calcio a 5. Al Pala Biancheri di Bordighera infatti gli orange si sono imposti per 4-0 sui biancoverdi in una gara che vedeva entrambe le squadre registrare numerose assenze per infortuni e squalifiche.

Partenza sprint per l’Ospedaletti che dopo pochi minuti era già in vantaggio di due reti grazie a Tramontana e Torre rispettivamente su schema di punizione ed azione personale, situazione che permetteva ai padroni di casa di amministrare la partita fino all’intervallo grazie ad una grande difesa che impediva all’Airole di avvicinarsi pericolosamente alla porta avversaria. Canovaccio sostanzialmente simile nella ripresa con l’Airole che si faceva vedere qualche volta in più dalle parti di un Rovere sempre attento e l’Ospedaletti abile a colpire di rimessa ancora con Peo Serva su corner e nuovamente Tramontana per poi difendersi con ordine dai tentativi ospiti con Zuccarello portiere di movimento.

Il derby fra le due regine del Ponente della scorsa stagione si chiudeva così con un trionfo orange ed un Airole che dovrà ora obbligatoriamente vincere contro il Varazze sperando in un passo falso del San Lorenzo per poter sperare ancora nei playoff.

“Per la situazione in cui ci troviamo adesso – ha commentato il Presidente biancoverde Stefano Ricci – questa era sicuramente la partita più difficile da affrontare. Abbiamo purtroppo perso punti negli scontri diretti con le rivali per il quarto posto ed ora giocheremo ancora senza diversi giocatori squalificati l’ultima partita della regular season al PalaRoja consapevoli però del fatto che vincere contro il Varazze potrebbe non bastare.”