Durante la Quaresima l’Azione cattolica è solita organizzare esercizi spirituali distinti per settore. Per questo motivo sabato e domenica a Montenero, sopra Bordighera, si sono incontrati gli adulti di Ac sotto la direzione spirituale di don Luca Salomone. Filo conduttore è stato il commento alla Prima Lettera ai Corinti e i presenti sono stati invitati ad essere “Contemplativi in Azione” predicando la Parola con la propria testimonianza di vita. Hanno partecipato nel complesso una cinquantina di persone che hanno trovato nell’intimità del luogo la possibilità di meditare e riflettere in silenzio lontani dal tran tran e dalle occupazioni quotidiane.

Prossimi appuntamenti in Quaresima sono gli esercizi per giovani e giovanissimi che si svolgeranno al convento dei domenicani a Taggia dal 22 al 24 marzo, e per i ragazzi dell’ACR – ma aperto anche a tutti i non aderenti tra i 12 e i 14 anni – il 30 e 31 di nuovo a Montenero.

Valeria Ammirati

