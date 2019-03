A Sanremo la Foce diventa terreno di conquista per le catene commerciali. Sono in arrivo due fabbricati destinati ad ospitare negozi: uno è già in costruzione al posto dell’ex gommista in corso Marconi, l’altro è previsto nell’ex autorimessa Sati in corso Matuzia. Il mandato è stato conferito alla ditta Arimondo che opera con Pam ed Eurospin. Un nuovo supermercato lascia però perplessi gli abitanti, dato che in zona sono già presenti Coop, Lidl e Carrefour e Conad, come sottolinea Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

