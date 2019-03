Oggi, lunedì 18 marzo alle 11.30, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria (via Tommaso Schiva, 29, Imperia), l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino presenterà il bando che mette a disposizione un plafond di 700 mila euro per l’attivazione e lo sviluppo di servizi turistici innovativi per il miglioramento della destinazione “Liguria”.

