Si è svolto questo pomeriggio, nella Sala Giunta di Palazzo Civico a Imperia, un incontro tra il sindaco, Claudio Scajola, e il presidente della Provincia, Fabio Natta, accompagnati dai rispettivi tecnici, per analizzare la situazione relativa al depuratore del Capoluogo. Al termine della riunione il presidente della Provincia ha provveduto, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, a effettuare una convocazione urgente per un sopralluogo da compiersi nella giornata di mercoledì tra i tecnici delle Istituzioni interessate e quelli di Rivieracqua presso l’impianto. Giovedì è invece previsto un nuovo vertice tra le parti, al fine di assumere gli atti necessari, alla luce degli esiti del sopralluogo.

