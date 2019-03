A Imperia giovedì 28 marzo o al massimo giovedì 4 aprile, si concretizzerà l’atteso trasloco del mercato settimanale di Porto Maurizio in piazza Ricci e via Martiri della Libertà. Il nuovo mercato si estenderà lungo la Ztl di via Cascione, in piazza Ricci e via Martiri della Libertà. Una cinquantina di banchi lascerà piazza Duomo e via San Maurizio per spostarsi nella parte più bassa del centro storico, come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

