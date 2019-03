Grande successo a Sanremo per la due giorni di banchetti in cui il candidato a sindaco della lista “Città bene comune” Giorgio Tubere, in occasione degli incontri tenutisi sabato in piazza San Siro e piazza Colombo e domenica mattina in piazza San Sebastiano a Coldirodi, ha incontrato centinaia di persone. Nei vari incontri, oltre a illustrare le proposte della lista “Città bene comune”, Tubere ha anche ascoltato i problemi dei cittadini e raccolto le loro sollecitazioni.