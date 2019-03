Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Domani, martedì 19 marzo dalle 16 alle 18, il candidato a sindaco della lista “Città bene comune”, Giorgio Tubere si relazionerà con i cittadini in via Escoffier. Si tratta di un’altra iniziativa di avvicinamento all’incontro pubblico che, domenica 24 marzo, alle 10.30, nella Sala del Tabarin (Cinema Centrale), avrà luogo l’incontro pubblico tra Giorgio Tubere e la cittadinanza di Sanremo.

