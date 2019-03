Arriva anche in provincia di Imperia l’operazione “Cittadini si nasce” mirata a garantire al neonato tutti gli strumenti e i servizi dei quali ha diritto e bisogno. Non sarà più necessario recarsi negli uffici comunali per la dichiarazione di nascita, indispensabile per l’attribuzione del codice fiscale, l’iscrizione al servizio sanitario e la scelta del pediatria. Si potrà rendere la dichiarazione in ospedale, con il rilascio del codice fiscale che avverrà nel minor tempo possibile, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

