Sorpresi senza biglietto sull’intercity Milano-Ventimiglia, hanno ostacolato le operazioni per la loro identificazione provocando un ritardo di 40 minuti del treno. Quattro persone (un 43enne di Verona, un 37enne di Messina, una 37enne di Savona e un 26enne di Ancona) sono stati denunciati dai Carabinieri di Pavia, per interruzione di pubblico servizio e rifiuto di fornire le generalità. I quattro hanno affermato di essere “soggetti di diritto internazionale pregiuridico”, “ambasciatori diplomatici fuori da ogni giurisdizione planetaria” nonché “Stati di se stessi”. Si sono definiti “cittadini del mondo” che avevano diritto di viaggiare gratis.

