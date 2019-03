I“Lo sport, soprattutto quello giovanile, deve essere sinonimo di unione e divertimento: sono intollerabili episodi di razzismo e di violenza verbale sugli spalti. Tutto questo non è accettabile. Come istituzioni dobbiamo condannare questi episodi ma abbiamo anche il dovere di lavorare per diffondere i valori positivi che lo sport può offrire, anche attraverso campagne mirate nelle scuole”. Così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta su Twitter l’episodio di insulti razzisti avvenuto oggi a Cairo Montenotte durante una partita di calcio di un torneo giovanile.

