In occasione della Giornata Nazionale del Profumo 2019, manifestazioni connesse al tema saranno organizzate dagli Orti botanici aderenti alla Società Botanica Italiana in collaborazione con l’Accademia del Profumo di Milano nei giorni che precedono e seguono la giornata.

I Giardini Botanici Hanbury proporranno giovedì 21 marzo alle 11 la conferenza “Le piante da essenza e profumo della Liguria e dei suoi giardini” tenuta dal professore Mauro Mariotti, docente presso l’Università di Genova e Direttore dei Giardini Botanici Hanbury. La conferenza si terrà nella Sala dei Camini di Palazzo Hanbury. Ingresso gratuito per i partecipanti alla conferenza.

Nelle giornate di venerdì 22 alle 10.30 e sabato 23 marzo alle ore 15 verranno proposte ai visitatori delle visite guidate sul tema delle piante da essenza e profumo. Prenotazione tel. 0184 229507 o info@cooperativa-omnia.com – euro 8,50 a persona.