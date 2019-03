In questi giorni sono iniziati molti lavori volti ad aumentare la sicurezza, migliorare la viabilità e riqualificare Vallecrosia.

Vari interventi si stanno realizzando al quartiere Garibbe: la riqualificazione del campetto sportivo, il rifacimento dei marciapiedi e la manutenzione dei giochi per i bambini. Sono in in svolgimento lavori anche in via Primo maggio, in via Angeli Custodi , in via Garibbe ed a seguire nel centro storico, volti a migliorare la viabilità cittadina.

Il Sindaco Armando Biasi ringrazia la Polizia Municipale per il supporto ed i cittadini per la pazienza dimostrata nel sopportare il disagio dei lavori: “Sono giornate intense di lavoro- aggiunge Biasi – di contatto diretto con i cittadini, per verificare le loro necessità nell’ambito della viabilità. Ho letto le ennesime accuse del Consigliere di minoranza Perri, sono troppo impegnato nei progetti di riqualificazione e aumento della sicurezza di Vallecrosia, per scendere in inutili polemiche. Ancor meno tempo ho per guardare film di fantascienza, anche se ogni tanto, certe esternazioni, sembrano battute di un film comico”