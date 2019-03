Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La troupe di Osvaldo Bevilacqua ha fatto visita a Bordighera, Taggia e Sanremo ma anche a Triora nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri , dove è stata accolta dall’amministrazione comunale e dai rappresentanti dell’area protetta e della Regione Liguria: il paesaggio dell’Alta Valle Argentina, il pane , le streghe , i pastori della pregiata pecora brigasca e gli asini dell’ Agriturismo “La Fontana dell’Olmo” di Drego andranno in onda sabato pomeriggio sotto i riflettori nazionali.

