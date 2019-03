E’ online il video “Gli itinerari del Golfo Dianese” realizzato dallo youtuber #ilBiker, al secolo Andrea Dessimoni. Nel video (https://youtu.be/W-LbVzeNPzo) viene promossa la cartina dei sentieri MTB del Golfo dianese prodotta dall’Ufficio IAT di San Bartolomeo al Mare con la collaborazione del Centro Sociale Incontro. Dessimoni – accompagnato dal figlio Matteo – racconta con il linguaggio social il percorso che porta a Chiappa e fa il salto nel blu, per poi scendere a Cervo e tornare a San Bartolomeo al Mare, in Piazza della Torre. Descrive nei dettagli la cartina, un prezioso documento che raccoglie le indicazioni degli appassionati e fa proprie le indicazioni delle Associazioni sportive locali. La rete dei sentieri MTB del Golfo Dianese si estende attraverso scenari suggestivi e panorami mozzafiato. I cinque percorsi proposti, tutti con partenza dal lungomare, si sviluppano su vari tracciati, per un totale di circa 80 km., in parte su cresta, altri in sottobosco, su fondo misto roccia-terra; a fare da cornice, la splendida macchia mediterranea che abbraccia il golfo, dalla cima più alta del Pizzo d’Evigno fino al mare.

Il video è inserito nella playlist “La mia Liguria” che #ilBiker ha creato per proporre tutte le esperienze a chi vuol scoprire un territorio che, per via delle proprie caratteristiche climatiche e morfologiche, è uno dei più affascinanti al mondo dove praticare la MTB e l’outdoor in generale.

ilBiker è un progetto di Andrea Dessimoni, un canale di video recensioni con oltre 24.000 iscritti, nato nel 2015 e che dal 2017 prosegue con la pubblicazione settimanale di nuovi contenuti rivolti a vari aspetti dello sport outdoor come le recensioni dei materiali o le esperienze maturate in più di 22 anni di sport all’aria aperta. Dal 2018 #ilBiker è un marchio registrato e nel febbraio 2019 Andrea Dessimoni è stato invitato come ospite al CosmoBike Show di Verona, dove, oltre a interagire con il pubblico ed altri youtubers, ha distribuito centinaia di cartine dei sentieri MTB del Golfo dianese.