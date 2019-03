Giorgio Tubere, candidato a sindaco a Sanremo della lista “Città bene comune”, prosegue il suo ciclo di incontri con i sanremesi anche in questo fine settimana.

Domani mattina, sabato 16 marzo, presenzierà a un banchetto che si terrà in piazza San Siro dalle 10 alle 12.30; nel pomeriggio sarà in piazza Colombo dalle 16 alle 18.30; mentre domenica mattina sarà in piazza San Sebastiano a Coldirodi dalle 10.30 alle 12.

