Secondo il sondaggio dell’emittente tv Primocanale a Sanremo il sindaco uscente Alberto Biancheri sarebbe in vantaggio nella corsa per il voto comunale del 26 maggio. Il 42% ha scelto Biancheri, che guida l’attuale maggioranza civica e di centrosinistra; il 35% ha scelto Sergio Tommasini (centrodestra: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e lista “100×100 Sanremo”), il 14% Paola Arrigoni dei Cinque Stelle, il 4% Giorgio Tubere di “Città bene comune” (Sanremo insieme, Sinistra Italiana e Rifondazione comunista), il 3% Alessandro Condò (“Sanremo Libera”, destra) e il 2% Alberto Pezzini (“Futura Sanremo”, centrodestra), come riporta Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

