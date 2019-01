A Vallecrosia i Carabinieri hanno denunciato due nordafricani, ritenuti responsabili di furto in un esercizio pubblico, da dove avevano asportato un laptop, un rooter wi-fi ed una pen-drive, già restituiti al proprietario. I responsabili sono stati individuati da un equipaggio in borghese, che ha seguito un veicolo con i colori dell’Arma. Al passaggio del primo mezzo, i militari hanno notato che i due si erano accovacciati per non farsi scorgere. Hanno quindi avvertito i Carabinieri appena transitati e con questi hanno proceduto all’identificazione, rinvenendo il materiale rubato.