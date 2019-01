Ieri sera a Sanremo una rissa tra due famiglie di origini turche si è conclusa a colpi di mazza da baseball sull’Aurelia, alla Foce nei pressi del supermercato Lidl. Tre i feriti, con lesioni guaribili in 10 giorni e 7 le persone (2 delle quali minorenni) denunciate per rissa dai Carabinieri. Qualcuno potrebbe essere riuscito anche a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La zuffa ha scatenato il panico tra i passanti, essendo avvenuto in un punto di passaggio. I militari esaminano le immagini del sistema di videosorveglianza per ricostruire quanto successo.