Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’auto stava procedendo in retromarcia ed il conducente ne ha perso il controllo investendo la malcapitata donna che ha riportato diversi traumi ed è ora ricoverata al Santa Corona di Pietra Ligure in gravi condizioni. I Carabinieri si stanno occupando della ricostruzione del sinistro.

Una donna di 26 anni è stata travolta nella serata di ieri alle 21 circa a Pieve di Teco in Valle Arroscia.