E’ partito nel migliore dei modi il 2019 dell’Airole FC. I biancoverdi della Val Roja si sono infatti imposti al ‘Città di Varazze’ per 6-4 contro i nerazzurri locali nella nona ed ultima giornata del girone d’andata della serie C di calcio a 5.

Massima parità nella prima frazione di gioco coi padroni di casa che si portavano inizialmente in vantaggio per poi subire l’uno-due ospite (Gullace e Biancheri) prima di raggiungere nuovamente il pareggio con cui si andava all’intervallo. La situazione di equilibrio sembrava mantenersi anche nella ripresa quando il Varazze, per due volte in vantaggio, veniva riagguantato da Foti e da Mattia Ambesi che su tiro libero festeggiava col gol il suo esordio in biancoverde. Ed erano infine due reti ospiti, di capitan Santamaria e ancora di Ambesi, ad indirizzare i tre punti nella direzione della Val Roja portando l’Airole al primato in classifica in compagnia del Taggia in attesa del match Imperia vs Ospedaletti.

Ottime impressioni quindi per il Presidente Stefano Ricci che proprio a Varazze aveva anche visto nei giorni scorsi la propria squadra dei ragazzi 2008-09 raggiungere la semifinale del torneo giovanile disputato durante le vacanze natalizie: “Sicuramente due trasferte molto positive in questa bellissima cittadina. Il settore giovanile è uno dei grandi obiettivi della nostra società e stiamo quindi cercando di articolarci sempre meglio nelle varie categorie di età partecipando a diversi tornei. Per quanto riguarda la prima squadra davvero complimenti perché questo è un campo in cui fanno tutti grande fatica ed i ragazzi hanno portato via tre punti d’oro che ci fanno andare al giro di boa con una classifica molto bella. Dovremo farci trovare pronti per ripartire alla grande tra 15 giorni dalla trasferta di Imperia e riprendere il cammino verso i playoff”.