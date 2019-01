Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, allenate da mister Ivan Busacca, sono pronte per affrontare la sfida di domani a La Spezia.

Oggi scendono in campo, in trasferta, per la quarta giornata del campionato regionale di calcio a 5 femminile.

“Per la partita mi sento tranquilla, sono sempre pronta e carica – afferma la straordinaria calciatrice Rajaa Sabir – Le avversarie le conosco perché le abbiamo appena affrontate nel torneo della Coppa. E’ una bella squadra, da non sottovalutare anche se abbiamo vinto”.

“La mia squadra al momento è tecnicamente pronta, ma dobbiamo lavorare ancora tanto per migliorare sempre di più – dichiara – Per questo incontro mi sto preparando come faccio per tutti gli incontri facendo bene ogni allenamento”.