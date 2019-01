Il Concerto del tenore Gaetano Labalestra , nativo pugliese e residente a

Sanremo con “ricco” palmarès in campo musicale , accompagnato al pianoforte da Vincenzo Caso, artista “poliedrico, pittore oltre che musicista di Salerno, ha conseguito tanti applausi dal pubblico di appassionati convenuti la sera dell’11 gennaio alla ex Chiesa Anglicana di Bordighera. “Il Natale è passato!” era scritto sulla locandina e lo abbiamo ricordato con il bel Canto ….. da Bianco Natale ad Astro del Cielo , dall’Ave Maria di Schubert a Parlami d’amore Mariù; al “top” del gradimento la celebre “Musica proibita” ( di Gastaldon), “Malafemmena(di Totò) nonché il bis conclusivo “O sole mio”.

Nella foto del prof.Raneri vediamo… in azione il brillante duo Caso-Labalestra.

E.R.