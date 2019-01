Campionato basket Serie D – prima giornata di ritorno

Villaggio Cogorno – Bvc Sanremo 72-49 (25-12, 12-13, 20-10, 15-14)

Bvc Sanremo: Tacconi Davide 8, Deda 2, Massa 11, Fiore 10, Markishiq 12, Genovese 2, Riceputi 4, Tacconi Daniele. Coach: Alessandro Deda

Niente da fare per l’incompleto Bvc Sanremo nella trasferta di sabato sera con il Villaggio Cogorno. I ragazzi sanremesi sono finiti nettamente sotto nel punteggio fin dal primo periodo e il resto del match non ha avuto storia.

Sabato prossimo il Bvc Sanremo ospiterà a Villa Citera (ore 21) il My Basket Genova.