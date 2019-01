A Imperia i vigili hanno fatto 50 multe in poche settimane, circa 20 in soli 2 giorni tra Oneglia e Porto Maurizio. Nel mirino degli agenti della polizia locale il mancato rispetto delle misure del suolo pubblico dato in concessione agli ambulanti nei mercati settimanali di Oneglia e Porto. Le multe sono state salate: 500 euro. I vigili dell’Annonaria si sono presentati armati di metro, cellulare e taccuino per misurare l’effettivo spazio occupato dai banchi, come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.