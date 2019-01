A Bordighera una giovane donna è finita in ospedale dopo una furibonda lite con un uomo, forse il compagno, che l’ha ripetutamente colpita fino a farla svenire in strada poco prima delle 21 di ieri sera. A dare l’allarme sono state alcune passanti. La donna è stata ricoverata in codice giallo. Ferito lievemente anche l’uomo.