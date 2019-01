Cari genitori degli studenti della Scuola di Sant’Anna a Vallecrosia, SIAMO STATI PRESI IN GIRO PER 8 MESI… Ieri alcuni rappresentanti hanno avuto un confronto diretto con suor Isabella, economa di Roma e suor Maria. Abbiamo fatto presente le motivazioni che fino ad oggi hanno portato a giustificazione della chiusura, tutte infondate. Ragioni di sicurezza da escludere perché il responsabile alla sicurezza ha detto che ora va tutto bene e lo dimostra il fatto che i bambini di prima, seconda e terza lunedì torneranno nelle loro vecchie aule. Ragioni di ricambio generazionale infondate: ogni anno superano le 25/30 novizie e non dovendo avere ruoli fondamentali possono tranquillamente non essere laureate. Ragioni economiche infondate, un po’ di beneficenza anche a noi invece di pensare solo al Sudan e ad aprire nuovi centri accoglienza… Oggi abbiamo fatto vedere lo spezzone della recita in cui suor Maria sale sul palco e dice “ho appena parlato con la Provinciale e ha confermato che la scuola riapre e resterà aperta, li portiamo tutti in terza media”. Con assoluta freddezza e indifferenza ci ha congedate. dicendo che lei le iscrizioni non le riapre. Inorridite dall’incontro e sconcertate perché suor Isabella ha negato nuove iniziative per il Sudan abbiamo iniziato a cercare qua e là e abbiamo scoperto questo

http://www.suoredellacarita.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=140:una-nuova-comunit%C3%A0-nel-sud-sudan&Itemid=225&lang=en



https://www.estense.com/?p=748094

http://www.fondazionethouret.org/smile/index.php/en/dona-ora/17-sud-sudan-description

http://www.ilmeridianonews.it/2018/02/giugliano-chiude-istituto-suore/amp/

http://www.ilcentro.it/l-aquila/asilo-addio-dopo-200-anni-poche-suore-e-spese-alte-1.1805149

Chiudono tutto in Italia per concentrarsi all’estero perché i nostri figli valgono meno di quelli sudanesi… Abbiamo chiesto a gran voce che mantengano quanto promesso su quel palco tra lacrime ed applausi perché l’abito che indossano dev’essere un simbolo, devono essere d’esempio per i nostri figli, invece cosa stanno insegnando? SOLO MENZOGNE, MANCANZA DI CORRETTEZZA, VENIRE MENO AD UNA PROMESSA FATTA RIMANGIANDOSI IN SOLI 5 MESI QUANTO ACCLAMATO… VERGOGNA, ecco l’unica emozione che dovrebbero provare VERGOGNA per il dolore arrecato ai nostri figli, VERGOGNA nel raccontare bugie camuffate da mezze verità, VERGOGNA nel negare di sapere tutto nascondendosi dietro un abito che imporrebbe obbedienza, perché lo stesso abito impone anche ONESTÀ, CARITÀ E AMORE PER IL PROSSIMO… purtroppo i nostri figli sono nati in Italia e non in Africa, tolgono a noi per dare a loro, quindi, chi ha voglia di investire nel Sudan vada pure a pagare regolarmente le rette ma chi ne ha abbastanza di prese in giro si ribelli!

Rappresentanti dei genitori della Scuola di Sant’Anna a Vallecrosia