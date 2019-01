A Vallecrosia il Centro di Formazione Professionale CNOS FAP – Istituto Don Bosco, sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso gratuito per il rilascio della Qualifica di BARMAN finanziato da Regione Liguria nell’ambito del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Il corso della durata di 600 ore è rivolto a soggetti maggiorenni disoccupati o inoccupati e sarà articolato in 420 ore di formazione d’aula (teorica e pratica) e 180 ore di stage aziendale presso bar e locali del territorio.

Al termine del corso, previo superamento dell’Esame, verrà rilasciata la QUALIFICA PROFESSIONALE DI BARISTA/BARMAN (cod. ISTAT 5.2.2.4.0).

È possibile presentare domanda di iscrizione fino alle ore 12:00 del 7 febbraio 2019 c/o la Segreteria del Centro di Formazione (orario: lun-mar-mer dalle 09:00 alle 17:00 e gio-ven dalle 09:00 alle 14:00)

Per tutte le informazioni sui corsi e le modalità d’iscrizione è possibile contattare la nostra segreteria a Vallecrosia, via Col.Aprosio 433 (CNOS FAP – Istituto Don Bosco), o telefonare al numero 0184/256762, oppure visitare il sito www.cnosvallecrosia.it, o cliccare mi piace sulla pagina facebook.com/cnosvallecrosia per rimanere sempre aggiornati.