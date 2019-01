L’attaccante Vittorio La Fauci, classe ’99, che domenica scorsa ha segnato la prima rete in campionato con la maglia della Sanremese (rete che ha consentito di battere la Lavagnese per 2-1 e gli è valsa il premio come miglior calciatore del match) lascia la società matuziana.

“Ho passato 5 mesi bellissimi con delle persone fantastiche ,è arrivato il momento di cambiare, sarà un esperienza che mi porterò per sempre dentro il cuore – scrive La Fauci – Grazie Sanremese ed in bocca al lupo per il proseguo della stagione”.