Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La Sanremese annuncia l’ingaggio dell’attaccante classe 2000 Vincenzo Ciotoli. Cresciuto nel settore giovanile del Foggia, Ciotoli ha poi vestito le maglie dell’Olympia Agnonese e del Pineto sempre in Serie D. Contestualmente all’arrivo di Ciotoli la Sanremese comunica anche la risoluzione del prestito di Lorenzo Brugni. Il centrocampista classe 2000 è rientrato all’Alessandria che lo ha poi girato in prestito al Casale. Infine, con una nota pubblicata ieri dal Lecce, si è concluso l’iter di tesseramento di Andrea Morelli, già presentato nella conferenza stampa di giovedì scorso. Il portiere classe ’99 sarà a disposizione di mister Lupo a partire dalla gara di domenica prossima contro la Folgore Caratese.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La Sanremese comunica anche la risoluzione del prestito di Lorenzo Brugni. Il centrocampista classe 2000 è rientrato all’Alessandria che lo ha poi girato in prestito al Casale