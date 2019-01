Una trasferta in notturna per cominciare la stagione 2018-19 è ciò che attende la Rari Nantes Imperia allenata da Stefano Fratoni. La Prima Squadra maschile domani (sabato 12 gennaio) affronterà C.N. Sestri nella piscina di Lago Figoi, alle ore 20:30.

Sarà un campionato ricco di novità e piacevoli ritorni, a cominciare dal Mister Stefano Fratoni. Insieme a lui è rincasato anche il fratello Giacomo che metterà la sua esperienza a servizio della squadra, così come Gianluca Lombardi e Niccolò Maglio. In vista della competizione è arrivato in prestito anche Rikardo Merkaj, dal Savona.

L’ossatura della squadra è simile a quella dello scorso anno con capitan Rocchi e il bomber Andrea Somà che difenderanno i colori giallorossi, con la stessa passione e qualità di sempre.

Ecco i convocati per la trasferta:

Filippo ROCCHI (Capitano), Federico MERANO (Portiere), Fabio AMORETTI (Portiere), Andrea SOMA’, Giacomo FRATONI, Gianluca LOMBARDI, Niccolò MAGLIO, Raffaele RAMONE, Lorenzo GIOSTRA, Jarno SPANO, Leon KOVACEVIC, Rikardo MERKAJ, Luca BRACCO.