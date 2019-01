Sabato 19 gennaio torna l’attesissima Ciaspolata al Plenilunio; prima escursione del calendario invernale del CTE delle Alpi Liguri gestito dalla Pro Loco di Mendatica in collaborazione con la Cooperativa di comunità Brigì.

Per questo debutto invernale le guide escursionistiche porteranno i partecipanti a Malga Garlenda, poco lontano da Monesi di Mendatica, sulle nostre meravigliose Alpi Liguri, per godere appieno del bosco in una suggestiva notte di luna piena.

L’itinerario della ciaspolata è stato pensato per essere percorribile da tutti dai grandi ai piccini, dagli esperti ai meno esperti, dagli amanti delle ciaspole a chi non le ha nemmeno mai indossate.

DETTAGLI

Ritrovo: 17:00 a San Bernardo di Mendatica per compattamento gruppo e successivo trasferimento a Monesi di Mendatica

Itinerario: Monesi di Mendatica – Malga “Bandita Vecchia” – Salita a Malga Garlenda.

Difficoltà: E, facile

Dislivello: + 300 metri

Distanza: 2 km circa

Durata: 5 ore circa, 2:30 ore di cammino

La guida consiglia di portare con sé snacks per sopperire al dispendio energetico; di vestirsi “a cipolla” indossando indumenti caldi ed impermeabili, adatti alla condizione climatica notturna in alta quota.

Quota di partecipazione: ESCURSIONE 10€ (durante la fase di iscrizione vi verrà fornita la tessera del CTE che vi consentirà di avere uno sconto di 2€ su tutte le ciaspolate ed escursioni proposte dal CTE delle Alpi Liguri per l’anno 2019), NOLEGGIO CIASPOLE 5€ al paio (la prenotazione è obbligatoria dato il numero limitato di attrezzatura disponibile), è ovviamente consentito l’utilizzo della propria attrezzatura; CENA presso il Ristorante “DA SETTIMIA” di San Bernardo di Mendatica con MENU’ ESCURSIONISTA (5 antipasti, 1 primo, 1 dolce, 1/4 di vino della casa) 15€ (FACOLTATIVO – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA).

Possibilità di attivare il SERVIZIO NAVETTA da Albenga nel pomeriggio di sabato e ritorno ad Albenga nella mattinata di domenica 10€ (servizio attivo con almeno 5 partecipanti) -disponibilità di posti letto in Mendatica presso il Rifugio Ca’ Da Cardella 15€/posto letto.