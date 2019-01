L’A.S.D. Niche Imperia inaugura sabato 12 gennaio alle 16 la nuova sede, uno spazio di 400 mq interamente dedicato alla ginnastica artistica.

L’asd Niche, associazione storicamente di Oneglia al suo 26 esimo anno di attività, inaugura la nuova sede in via Argine Destro, 565. Questa inaugurazione è un traguardo storico per l’associazione e crea ad imperia un ambiente unico interamente dedicato alla ginnastica.

L’obiettivo dell’associazione è sempre stato quello di avvicinare i giovani alla ginnastica artistica promuovendo il valore della competizione sana della solidarietà sportiva e dell’amicizia, ed è per questo che da sempre l’asd Niche è affiliata alla Pgs (Polisportive Giovanili Salesiane) ente promozionale riconosciuto dal Coni; negli ultimi anni il desiderio di crescere di livello e creare nuove opportunità per la squadra, pur mantenendo solidi i valori iniziali, ha fatto si che la Niche si sia anche affiliata alla FGI ( Federazione Ginnastica Italiana), dopo un percorso formativo degli allenatori. Le ginnaste e i ginnasti della Niche partecipano a gare individuali e di squadra regionali e nazionali nei diversi livelli di difficoltà previsti dai regolamenti e in diverse competizioni hanno portato a casa titoli nazionali e regionali.

Il presidente dell’associazione Ludovico Ramella, giovane laureato in scienze motorie dichiara: “Poter creare uno spazio interamente dedicato alla ginnastica artistica, oltre ad essere un importante traguardo che permetterà di risparmiare tempo e ottimizzare gli allenamenti, è anche un’enorme soddisfazione, di fatto troppo spesso la ginnastica è uno sport poco considerato e che a causa delle numerose e ingombranti attrezzature viene allontanato dalle palestre (a noi è successo così…) oggi siamo orgogliosi di poter dire di aver segnato, seppur piccolissimo, un traguardo per lo sport imperiese”.

Tutta la cittadinanza e soprattutto famiglie e bambini sono invitati a partecipare.

Per qualsiasi informazione consultare la pagina Facebook Niche Imperia Ginnastica.